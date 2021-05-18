Covid-19’a yenik düşen CHP’li Mollaköy Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Covid19’a yenik düşen Erzincan merkeze bağlı, Mollaköy Belde Belediye Başkanı Kemal Şengül son yolculuğuna uğurlandı.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ikinci kez Mollaköy Belediye Başkanı seçilen Kemal Şengül, geçtiğimiz 12 Nisan 2021 tarihinde korona virüse yakalandı. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Belediye Başkanı Kemal Şengül, dün sabah saatlerine yaşama veda etti. Bugün öğle saatlerinde Mollaköy Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, hayatını kaybeden Belediye Başkanı Kemal Şengül’ün isminin Mollaköy’de yaşatılacağının altını çizerek, “Covid19 belası dünyada, ülkemizde olduğu gibi birçok ölümlere yol açtı. Belediye başkanımızı da bu nedenle kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz. İnanıyoruz ki O’nun yaptığı iyilikler, güzellikler, hizmetler ahirette de karşısına çıkacak ve inşallah Allah cennetiyle müjdeler. Tabi şunu da belirtmek durumundayım, Mollaköy’e çok değerli hizmetleri oldu, biz de O’nun anısını Mollaköy’de yaşatacağız. Burada bulunan değerli belediye başkanların da katkıları ile birlikte, biz de ismini yaşatacak hizmetleri sunacağız.” dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Mollaköy Beldesi’ne bağlı Yeşilyurt Mahallesinde toprağa verilen Kemal Şengül’ün cenaze namazına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile beraber Erzincan il protokolü, Şengül'ün yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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