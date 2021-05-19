19 Mayıs çelenk sunma töreniyle kutlandı

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Erzincan’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Korona virüs salgını nedeniyle kutlama programına az sayıda katılım oldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Gençlik Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu'nun anıta çelenk sunumu ile sona erdi.

Düzenlenen anma programına Gençlik Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve milli sporcular katıldı.

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