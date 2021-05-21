SGK heyetinden Kaymakam Çelik’e ziyaret

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tercan İlçe Müdürü Selçuk Özbey ve beraberinde kurum personeli, 1521 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle Kaymakam Musa Kazım Çelik’i makamında ziyaret ettiler.

Özbey, Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle, toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak ve toplumun sosyal güvenlik hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yapılan etkinlikler ve çalışmalar hakkında Kaymakam Musa Kazım Çelik’e bilgi verdi.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sosyal Güvelik Kurumu İlçe Müdürü Selçuk Özbey'in şahsında tüm kurum personelinin Sosyal Güvenlik Haftasını tebrik ederek, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

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