Erzincan'da Tapu ve Kadastro Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Erzincan Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi.

Erzincan Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca kurumun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla belediye önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çalışanların da katıldığı törende yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri alınarak saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okunarak program sonlandı.

Çelenk sunma töreninin ardından Erzincan Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürlüğü’nde açıklama yapan Hasan Dayıkaraca, pandemi dönemine rağmen tüm kurum çalışanlarının özveri ile çalıştığına vurgu yaparak “ 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhanei Amire Kalemi adıyla kurulan Genel Müdürlüğümüz, 1871’de Nezarete dönüştürülerek Defteri Hakani Nazırlığı olmuş ve bugün de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet vermektedir. Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider Kurum olma vizyonumuzla vatandaşlarımıza 174. yılımızda da en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz.” dedi.

Bilgi teknolojilerini en iyi kullanan kurum ödülüne sahip olduklarını belirten Dayıkaraca, “WebTapu, Tapu Takas, EHaciz, Eterkin, Parsel Sorgulama, ERandevu, Türkiye Tapu, 3 Boyutlu Kadastro gibi projelerle vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için altyapısını geliştirmeye devam etmektedir. Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Covid19 Salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu o dönemde bölge müdürlüğü olarak tüm imkânlarımızla hem çalışanımızın hem de vatandaşımızın süreci sıkıntısız atlamaları için yoğun çaba harcamaktayız.” şeklinde konuştu.

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