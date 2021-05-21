Erzincan’da FETÖ'den 6 yıl hapis cezası ile aranan 2 eski polis yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da FETÖ'den 6 yıl hapis cezası ile aranan 2 eski polis yakalandı

İHA

Erzincan’da FETÖ'den 6 yıl hapis cezası ile aranan 2 eski polis yakalandı

Erzincan’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezasıyla aranan 2 ihraç polis memuru yakalandı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezasıyla aranan ByLock kullanıcısı ihraç polis memuru M.B., Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Mayıs'ta Erzincan merkezde yakalandı. 672 Sayılı KHK kapsamında kamu görevinden ihraç edilen ve aranan polis memuru Z.T. de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı gün yakalandı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da boş depoda çıkan yangın paniğe sebep oldu
YEREL HABERLER Erzincan'da boş depoda çıkan yangın paniğe sebep oldu
Erzincan'da Tapu ve Kadastro Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Erzincan'da Tapu ve Kadastro Teşkilatının 174. ...
24Erzincanspor, kulüp lisansı almaya hak kazandı
YEREL HABERLER 24Erzincanspor, kulüp lisansı almaya hak kazandı
Erzincan’ın manevi mekânlarından Terzibaba havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Erzincan’ın manevi mekânlarından Terzibaba havadan ...
İliç kaymakamından köylere ziyaret
YEREL HABERLER İliç kaymakamından köylere ziyaret
SGK heyetinden Kaymakam Çelik’e ziyaret
YEREL HABERLER SGK heyetinden Kaymakam Çelik’e ziyaret
Tercan’da korona virüsle mücadelede denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Tercan’da korona virüsle mücadelede denetimler devam ...
7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı
YEREL HABERLER 7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için ...
Özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye uğurlandı
YEREL HABERLER Özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye uğurlandı
Erzincan’da hayvan pazarı, tekrardan açıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da hayvan pazarı, tekrardan açıldı
Özel Harekât polisleri dualar eşliğinde ‘Fırat Kalkanı’ harekât bölgesine uğurlandı
YEREL HABERLER Özel Harekât polisleri dualar eşliğinde ‘Fırat ...
Erzincan’da 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Erzincan’da 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı ...
19 Mayıs çelenk sunma töreniyle kutlandı
YEREL HABERLER 19 Mayıs çelenk sunma töreniyle kutlandı
(ÖZEL) Yaz günü Munzur’da kızak keyfi Terörden arındırılan Munzur Dağları saklı cennete döndü Doğa Yürüyüşü yapan yerli turistler dört mevsimi bir arada yaşadı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Yaz günü Munzur’da kızak keyfi Terörden ...
Başkan Paçacı: “19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık yolunu aydınlatan ışık olmuştur”
YEREL HABERLER Başkan Paçacı: “19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık ...
Erzincan’da asayiş ve kaymakamlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da asayiş ve kaymakamlar toplantısı yapıldı