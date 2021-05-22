Doğu Anadolu’da sağanak yağmur bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgârın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı; Kars'ta 6, Ağrı'da 8, Ardahan'da 9, Tunceli'de 12, Erzurum'da 15, Iğdır'da 17, Erzincan'da 21 derece olarak kaydedildi.

Gün içerinde beklenen sıcaklık değerleri ise; Iğdır'da 36, Tunceli'de 30, Kars, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da 28, Erzurum'da 26 derece olması öngörülüyor.

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