Erzincan’da Nükleer Tıp Merkezi yenilenerek yeniden hizmete açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da Nükleer Tıp Merkezi yenilenerek yeniden hizmete açıldı

İHA

Erzincan’da Nükleer Tıp Merkezi yenilenerek yeniden hizmete açıldı

Erzincan’da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nükleer Tıp Merkezi yenilenerek yeniden hizmete açıldı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“2017 yılı Ağustos ayında Nükleer Tıp Hekiminin ayrılışından ötürü birim hizmet dışı kalmıştır. 2020 yılı Mart ayında bakanlığın atadığı Nükleer Tıp Uzmanı ile birim yeniden aktif edilmek üzere çalışmalar başlatılmıştır. Nükleer Tıp Merkezini aktif hale getirmek için birimde Nükleer Düzenleme Kurumunun belirtmiş olduğu yönetmelikler çerçevesinde yapılan dekontamine alanı, sıcak oda, ultrason odası, raporlama odası, ilaç hazırlama zırhlama ve cihaz yerleşim planlamaları neticesinde ruhsat alınarak hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca cihazlarda yeni versiyonlar eklenerek güncel hale getirilmiştir. Bununla birlikte; Nükleer Tıp Merkezinde; spect gamma kamera cihazı ile kalp, böbrek, akciğer, tiroid, karaciğer ve beyin gibi organların çalışma durumunu, anatomisini, fizyolojisini ve patolojisini göstermek için birbirinden farklı görüntüleme ilaçları ile görüntüleme yapılarak hastalık tanısı, tedavinin yönlendirilmesi ve hasta takibinde kullanılmaktadır. Nükleer Tıp Merkezinde; 3 fazlı ve tüm vücut kemik sintigrafi, miyokard perfüzyon, muga, tiroid sintigrafi, paratiroid sintigrafi, mibi tümör tarama sintigrafi, akciğer V/Q sintigrafi, böbrek sintigrafi, lenfo sintigrafi, sentinel sintigrafi, kanama odağı belirleme sintigrafi, meckel divertikülü sintigrafi, dakriosintigrafi, gastroözefagial reflü sintigrafi, mide boşalma zamanı sintigrafi çekimleri yapılmaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaban keçileri Munzur dağlarına güzellik katıyor
YEREL HABERLER Yaban keçileri Munzur dağlarına güzellik katıyor
Domuz sürüsü kamerada
YEREL HABERLER Domuz sürüsü kamerada
Erzincan’da dolu yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Erzincan’da dolu yağışı etkili oldu
Başkan Aksun, yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Aksun, yol genişletme çalışmalarını yerinde ...
Doğu Anadolu’da sağanak yağmur bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da sağanak yağmur bekleniyor