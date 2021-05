Erzincan’da son 40 yılın en kurak yılı yaşanıyor

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, kentte son 40 yılın en kurak yılının yaşandığını ifade ederek, “Kuraklıktan dolayı üreticilerimiz çok büyük bir sıkıntı yaşıyor” dedi.

Azalan yağışlar nedeniyle Erzincan ile birlikte 22 ilde kuraklık yaşandığını belirten Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, “Kuraklıktan dolayı üreticilerimiz çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Aslında bu bir kuraklık değil bir afettir” diye konuştu.

Özellikle buğday rekoltesinde ciddi kayıp yaşandığını kaydeden Geyik, “Kuraklık nedeniyle üreticimizin maliyetleri arttı. Ülkemizde birçok ilde olduğu gibi Erzincan ilimizde en kurak yılını yaşamaktadır. Özellikle şeker pancarında ve buğday ekili alanlarda kuraklıktan dolayı üreticilerimiz çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Aslında bu bir kuraklık değil bir afettir. Özellikle Erzincan merkezde şeker pancarında yaklaşık 30 bin dekar ekili alanın yüzde 60’ı kuraklıktan dolayı zarar gördü. Üreticiler şeker pancarlarını sökmek zorunda kaldılar. İkinci hamlelerini yaptılar ama maalesef ikinci ekimlerde beklenilen gibi yağmurların yağışların olmaması ile birlikte yine kurumalar meydana geldi ve şeker pancarını yeşertemedi. Son 40 yılın en kurak yılını ilimizde yaşamaktayız.

Bir başka ilçemiz İliç’te yaklaşık 50 bin dekarlık buğday ekili alanın yüzde 80’i biçilmeyecek vaziyettedir. Yani 40 bin dönüm arazimiz burada biçilmeyecek durumda. Yine Tercan ilçemizde 115 bin dekar alan arpa içine alan biçilmeyecek durumda 40 bin dönüm buğday arazimiz biçilemeyecek durumda. Bunun yanında 40 bin dönüm kaba yem üretimi için çayır ve meralar da maalesef yağışların olmamasından dolayı biçilemeyecek durumda. Kemah ilçemizde yaklaşık 20 bin dönüm arazi yüzde yetmişi biçilemeyecek durumda. Bahsettiğim gibi bu bir kuraklık değil bir afettir. Özellikle üreticilerimizin desteklenmesini hükümetimizden talep etmekteyiz. Borçlarımızın ertelenmesini değil borçlarımızın tamamen silinmesini talep etmekteyiz. Ayrıca tekrar güz döneminde ekim döneminde tohum gübre mazot desteğinin verilmesini talep etmekteyiz. Acilen sondajların vurulması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Özellikle sulama birlikleri tarafından Devlet Su İşleri Erzurum Bölge Müdürlüğüne yapılan müracaatların bir an önce hızlandırılması ve sondajların tekrar yeniden kurulması gerektiğini belirten Tamer Geyik, “Ayrıca Fırat Nehrinin üzerinde bulunan sularımızın çoğaltılması için nehrin önünün kapatılması gerekmektedir. Bu nedenle Gökbayır ve Altınbaşak varyantlarının önünün derhal tutulması gerekmektedir.

Türkiye genelinde yaşanan 22 ilde ki bu kulaklık gerçekten kuraklık değil bu bir afettir. Özellikte bizleri yöneten siyasilerimizden beklentimiz üreticilerimizin adına bu konuya derhal müdahil olmaları ve üreticilerimizin gerek gördüğü suyla olan ihtiyaçlarını bir an önce çözmeleri noktasında ilgili kurumlara ve kuruluşlara gerekli desteği bizlere vermelerini talep etmekteyiz. Bu konuyla ilgili gerek ana muhalefet gerekse iktidar partileri hep beraber el ele verip üreticilerimizin sorunu çözüm noktasında mutlaka bir araya gelmeleri gerekmektedir. Biz Erzincan Ziraat Odası Başkanlığı olarak üreticimizin her daim yanındayız. Üreticimizin sorunları ile ilgileniyoruz. Bu gerçekten milli bir meseledir. Buna gerekti özenin gerekli desteğin verilmesini tüm yetkililerden talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.