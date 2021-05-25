Erzincan’ın Mollaköy Belediye Başkanlığına Gökhan Esen seçildi.
Geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede korona virüs (covid19) hastalığına yenik düşen Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül’ün yerine yapılan seçimle Gökhan Esen seçildi.
Belediye Meclisince yapılan seçimde Gökhan Esen 5, Rıza Hasret Aslan ise 4 oy aldı.
Bu sonuçla Gökhan Esen Mollaköy Belediye Başkanlığına seçildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.