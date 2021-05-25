En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’ın Mollaköy Belediye Başkanlığına Gökhan Esen seçildi.

Geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede korona virüs (covid19) hastalığına yenik düşen Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül’ün yerine yapılan seçimle Gökhan Esen seçildi.

Belediye Meclisince yapılan seçimde Gökhan Esen 5, Rıza Hasret Aslan ise 4 oy aldı.

Bu sonuçla Gökhan Esen Mollaköy Belediye Başkanlığına seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.