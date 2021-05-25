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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'da sağanak sonrası derelerden sel geldi

İHA

Erzincan'da sağanak sonrası derelerden sel geldi

Erzincan'da etkili olan sağanak sonrası derelerden sel geldi. Tercan ilçesinde ekili araziler, bentler, köy yolları ve bazı ahırlar zarar gördü.
Kuraklığın kendini iyice hissettirdiği Erzincan’da doluyla karışık sağanak yağış çiftçilere nefes olurken bazı yerlerde de zarara yol açtı. Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesinde ve merkez Çağlayan Beldesinde sağanak yağış sonrası derelerden sel geldi.
Sel suları Kargın’da bazı köy yollarında, su kanallarında tahribata yol açtı, ekili araziler ve hayvan ağılları zarar gördü.
Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, “Uzun zamandır kuraklıkla mücadele ediyorduk. Şükürler olsun beklediğimiz yağmurlar geldi. Ama yüksek kesimlere dolu yağması üzerine beldemizde sel meydana geldi. Belde merkezimizde bir sıkıntı olmadı. Maalesef beldemize bağlı ekili araziler sular altında kaldı. Yukarı ki mahallede hayvancılıkla uğraşan bazı vatandaşlarımızın ahır ve samanlıklarında sel nedeniyle tahribat meydana geldi. Bazı arazi yolları, köprüler, kanallar zarar gördü. Şükür tesellimiz herhangi can kaybı yaşanmadı” dedi.
Erzincan’ın merkez Çağlayan beldesinde de sağanak etkili oldu. Yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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