Doğalgaz borularından off road için otomobil yapıyor

Erzincan’da oto sanayide motor ustası, doğalgaz borularını kullanarak 3 yıldır yaptığı otomobili sürmek için gün sayıyor.

Erzincan’da çıraklıktan yetişen 45 yaşındaki motor ustası Murat Sazçalan, Erzurum yolu üzerindeki Yeni Sanayi Sitesindeki işyerinde doğalgaz borularını kullanarak off road yarışlarında kullanılabilecek türden 4x4 otomobil yapıyor. 3 yıl önce katıldığı bir off road yarışında kullandığı otomobilin dayanıksız çıkması üzerine Murat Sazçalan, kendine sağlam bir otomobil yapmak için işe koyuldu.

Normal mesaisinden arda kalan zamanlarda doğalgaz borularını da kullanarak 3 yıldır off road yarışlarında boy gösterecek şekilde otomobili yaptığını ve son aşamaya gelindiğini ifade eden Murat Sazçalan, “28 yıldır sanayide bu işi yapıyorum. Kendi imkanlarımla bir off road aracı tasarladım ve yapmaya koyuldum. 3 yıldır uğraşıyorum. Minibüsten çıkardığım motoru kullandım. Diğer aksamları da çıkma parçalardan tamamladım. Çok sağlam çelik gibi bir araç olacak tamamladığımda. Devrilse bile sürücüye bir şey olmayacak kadar güvenli. 4x4 çekiç gücüne sahip. Az kaldı tamamladığımda yarışlarda süreceğim. Bizim gibi ustalara imkan sunuldukça çok daha fazlasını yapabiliriz” dedi.

