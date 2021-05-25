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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına Ali Öztürk atandı

İHA

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına Ali Öztürk atandı

Hakim ve Savcılar Kurulunun (HSK) yayınladığı yaz kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına Söke Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk atandı.
HSK'nın internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplamda 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnameye göre, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk’te Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk kimdir?
1981 Isparta doğumludur. İlköğretimini Soma 13 Eylül İlkokulu’nda, orta ve lise öğretimini İzmir Türk Koleji’nde tamamladı. 19992003 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimi aldı. 2004 yılında İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık stajını tamamladı.
2004 yılında İstanbul Üniversitesi Ekonomik ve Mali Hukuk Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2006 yılında “Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu ve Türkiye Uygulaması” konulu tezi ile yükseklisans eğitimini tamamlayarak LL.M. derecesine sahip oldu.
2006 yılında İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim dalında doktora eğitimine başladı. Bu dönemde, 20082009 yılları arasında Çanakkale Gelibolu’da kısa dönem er olarak vatani hizmetini yerine getirdi. 2014 yılında “Türk Hukuku’nda Ayrılık Hükmü Şartları ve Sonuçları” konulu tezi ile doktora eğitimini tamamlayarak Ph.D. derecesine ve Hukuk Doktoru ünvanına sahip oldu.
2006 yılında İstanbul Adliyesi Cumhuriyet Savcısı adayı olarak meslek hayatına başladı. Sırasıyla TrabzonAraklı, HakkariÇukurca ve MalatyaArapgir’de Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2015 yılı Ocak ayında İzmirFoça’ya Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. 2018 yılı Eylül ayından itibaren de Söke Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmekte olup “Aile Hukuku’nda Ayrılık” isimli yayınlanmış eseri vardır.

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