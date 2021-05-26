Erzincan 4.2'lik depremle sallandı

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ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzincan'ın yanı sıra Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Rize'nin bazı ilçelerinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre hasar oluşmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 00.37'de merkez üssü Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7.34 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Erzincan'ın yanı sıra Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Rize'nin bazı ilçelerinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde hasar oluşmadı.

Bu arada Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı. DHA-Genel Türkiye-Erzincan ERZİNCAN, (DHA)

2021-05-26 01:07:00



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