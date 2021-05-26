KUDAKA’dan Erzincan’da eğitim projesine destek

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasında sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında hazırlanan “2023 Eğitim Vizyonu Disiplinler Arası Eğitime Robotik Kullanımı ve Adaptasyonu” projesinde geçen yıl işbirliği protokolü imzalanmasının ardından kentte robotik yazılım eğitim laboratuvarları oluşturulmaya başlandı.

Laboratuvarlarda öğrenciler bizzat tasarlayıp ve robot projelerin üzerinde ürettikleri yerli ve milli teknoloji yeniliklerinin ilk adımlarını atacak.

2023 Eğitim Vizyonu Disiplinler Arası Eğitime Robotik Kullanımı ve Adaptasyonu projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile KUDAKA arasında işbirliği protokolü geçen yıl imzalanmıştı. 1 milyon 444 bin 444 TL olan proje bütçesinin 1 Milyon 300 bin lirası KUDAKA tarafından karşılanacak olan projede 6 proje atölyesi yapılacak. Projede, Erzincan’da ortaokul, mesleki ve teknik ortaöğretimde disiplinler arası eğitim platformunu yükselterek dünya düzeyinde eğitim verilen robotik eğitim laboratuvarları oluşturmak ve ekip çalışması yapabilen elemanların yetiştirilmesi amaçlandı.

Konuya ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:

“Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 2019 Yılı Sosyal Destek Uygulama Programı kapsamında başvurusu yapılan ve KUDAKA tarafından uygulanması uygun görülen 1 Milyon 514 Bin 644 TL bütçeli "2023 Eğitim Vizyonu Disiplinler Arası Eğitimine Robotik Kullanım İle Adaptasyon" projesi tamamlanmıştır. Proje kapsamında İl Merkezimizde yer alan İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Erzincan Ortaokulu, Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Erzincan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne altı adet robotik kodlama atölyesi yapılmıştır. Projenin amacı Erzincan’da ortaokul, mesleki ve teknik ve ortaöğretimde eğitimi disiplinler arası eğitim platformuna yükselterek dünya düzeyinde eğitim verilen, robotik eğitim laboratuvarları oluşturabilmek, ekip çalışması yapabilen elemanlar yetiştirebilmek, dersleri tahtada ve güncelliğini yitirmiş uygulamalar yerine, öğrencilerin bizzat tasarlayıp ürettikleri her düzeydeki robot projeleri üzerinde işleyebilmek, yurt dışı bağımlılığın azaltılması ve yurt dışına giden milli servetin bölgemizde, memleketimizde kalmasına katkıda bulunabilmek, mesleki eğitime, tercihi artırmak, öğrencilerin beceri ve kabiliyetlerini keşfetmelerini sağlamaktır.

Bu amaçlarla proje kapsamında salgın dönemi olmasına rağmen 180 öğrenciye kısmen yüz yüze büyük oranda uzaktan eğitim ile robotik kodlama eğitimi verilmiştir. Proje kapsamında oluşturulan atölyelerde TÜBİTAK Lise ve TÜBİTAK Ortaokul kategorilerinde 110 proje yapılarak, yarışmalara başvuru sağlanmıştır. Ayrıca robot yarışmaları için toplam 5 kategoride 50 adet yarışmacı robot yapılmış bunların 15 tanesi ile başvuru yapılmış, diğer robotlar için salgın sürecinin bitmesi halinde 20212022 öğretim yılında yarışmalara katılım sağlanacaktır.

“2023 Eğitim Vizyonu Disiplinler Arası Eğitimine Robotik Kullanım İle Adaptasyon” projesinin tamamlanması neticesinde, öğrencilerimizin robotik kodlama, yazılım ve üç boyutlu tasarım çalışmalarıyla analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, gelişen dünyaya ayak uyduracak üretken neslin yetişmesi amaçlanıyor. Robotik Kodlama Atölyesi ile de hedefimiz; öğrencilerimizin teknolojiyle tüketen değil, üreten bireyler olmasını sağlamaktır. Burada öğrencilerimiz bilimin ışığıyla yeni şeyler üretmenin hazzını yaşayacak, ayrıca uzun vadede yerli ve milli teknolojik yeniliklere imza atan bireyler yetişecektir.”

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