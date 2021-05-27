EBYÜ Eğitim Fakültesi Tarafından “Çocuk Edebiyatının Mavi Yüzü: Fatih Erdoğan” çevrimiçi söyleşisi düzenledi.

Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen ve Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Uzuner Yurt moderatörlüğünde gerçekleşen Çocuk Edebiyatının Mavi Yüzü: Fatih Erdoğan” söyleşisine akademisyenler, okul öncesi eğitimi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencileri katıldı.

Soru cevap şeklinde devam edem söyleşide Fatih Erdoğan yazarlık, editörlük yolculuğuna dair öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Söyleşin yanı sıra öğrenciler yazarın kitaplarının hediye edildiği yarışma etkinliği de yapıldı.

Bu etkinlikte öğrenciler, “Çocuk edebiyatının neden mavi yüzü? sorusuna cevap aradılar. Gelen cevaplar neticesinde öğrencilere yazarın kitapları hediye edildi. Etkinliğin sonunda Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alper Kaşkaya yazar Fatih Erdoğan’a teşekkür amaçlı Tema Vakfı fidan bağış sertifikası takdim etti. Erdoğan, yapılan etkinlikte çok keyif aldığını ve öğrenciler ile bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek katkıları olana herkese teşekkürlerini sundu.

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