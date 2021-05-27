Rektör Levent, Anadolu Üniversiteleri Birliği toplantısına katıldı

Anadolu Üniversiteleri Birliği’nin ilk toplantısı, 9 üniversite rektörünün katılımıyla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın da çevrimiçi olarak iştirak ettiği toplantıya; EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ katıldı.

Rektörlerin konuşmalarının ardından bir değerlendirme yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç; “Uzun bir yolu birlikte yürüyoruz. Hepimizin varlık sebebi hiç şüphe yok ki öğrencilerimizdir. Öğrencilerimizin daha iyi eğitim hizmeti almaları noktasında tüm üniversitelerimiz aynı amaca hizmet etmek durumundadır. 9 üniversitemizin imkânlarını ortak kullanmak ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla Anadolu Üniversiteleri Birliği çatısı altında bir araya gelmeleri memnuniyet vericidir. Toplantının birlik üyesi üniversitelerimiz açısından hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Toplantı, daha önceden belirlenen gündem maddeleri çerçevesinde devam etti. Bu kapsamda; Anadolu Üniversiteleri Birliği Kurulmasına İlişkin Üniversiteler Arasındaki Mutabakat Zaptı” ve “Anadolu Üniversiteleri Birliği Protokolü” belgeleri hazırlanarak imza altına alınması, Anadolu Üniversiteleri Birliği’nin eğitimöğretim, araştırmageliştirme ve proje, toplumsal hizmet, bölgesel sosyoekonomik kalkınma, üniversitesanayi işbirliği gibi diğer alanlarda ortak çalışmalar yapmak üzere faaliyetler gerçekleştireceği belirtildi.

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