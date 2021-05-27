İliç’te Mayıs Ayı Halk Toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İliç’te Mayıs Ayı Halk Toplantısı yapıldı

İHA

İliç’te Mayıs Ayı Halk Toplantısı yapıldı

Erzincan’ın İliç ilçesinde Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu başkanlığında Mayıs Ayı Halk Toplantısı yapıldı.
Mayıs Ayı Halk Toplantısı İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu Başkanlığında, daire amirlerinin katılımıyla Büyük Gümüşlü köyünde yapıldı.
Toplantıda tek tek vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, istek ve önerileri not aldı. Kaymakam Kaptanoğlu, vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlarca takibinin yapılacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Levent, Anadolu Üniversiteleri Birliği toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Levent, Anadolu Üniversiteleri Birliği ...
Eğitim Fakültesi tarafından “Çocuk Edebiyatının Mavi Yüzü: Fatih Erdoğan” çevrimiçi söyleşisi düzenledi
YEREL HABERLER Eğitim Fakültesi tarafından “Çocuk Edebiyatının Mavi ...
EBYÜ’de çevrim içi kurs tamamlandı
YEREL HABERLER EBYÜ’de çevrim içi kurs tamamlandı
Satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi
YEREL HABERLER Satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri ...
Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin ...
Satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi
YEREL HABERLER Satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri ...
Vali Makas, Tunceli’de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Makas, Tunceli’de ziyaretlerde bulundu
Deva Partisi Erzincan İl Başkanı Esen, istifa etti
YEREL HABERLER Deva Partisi Erzincan İl Başkanı Esen, istifa etti
Güvenlik görevlisine karga saldırısı
YEREL HABERLER Güvenlik görevlisine karga saldırısı
KUDAKA’dan Erzincan’da eğitim projesine destek
YEREL HABERLER KUDAKA’dan Erzincan’da eğitim projesine destek
Kurtlar Vadisini ceviz fidanlarıyla yeşil vadiye dönüştürdü
YEREL HABERLER Kurtlar Vadisini ceviz fidanlarıyla yeşil vadiye ...
Başkan Pekmezci, Bakan Selçuk’un online toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci, Bakan Selçuk’un online toplantısına ...
Erzincan 4.2'lik depremle sallandı
YEREL HABERLER Erzincan 4.2'lik depremle sallandı
Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde ...
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
YEREL HABERLER Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde ...
Erzincan’da tedbir ve denetimler sonuç verdi, vaka sayısı düşüşe geçti
YEREL HABERLER Erzincan’da tedbir ve denetimler sonuç verdi, vaka ...
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına Ali Öztürk atandı
YEREL HABERLER Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına Ali Öztürk atandı
Doğalgaz borularından off road için otomobil yapıyor
YEREL HABERLER Doğalgaz borularından off road için otomobil yapıyor
Erzincan'da sağanak sonrası derelerden sel geldi
YEREL HABERLER Erzincan'da sağanak sonrası derelerden sel geldi
Mollaköy Belediye Başkanlığına Gökhan Esen seçildi
YEREL HABERLER Mollaköy Belediye Başkanlığına Gökhan Esen seçildi