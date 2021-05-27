Erzincan’da ulusal aşı kampanyası ve saha çalışmaları

Korona virüsle mücadele, ulusal aşı kampanyası ve saha çalışmalarını yerinde değerlendirme amacıyla Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Kemah İlçe Devlet Hastanesine ziyarette bulundu.

Hastane Başhekimi Dr. Agah Özdemir ile ilçede yapılan çalışmaları istişare eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik’e Sağlık Hizmetleri Başkanı İlknur Koç Olçaş, Başkan yardımcıları Dr. Gülşah Taş ve Ünsal Sarıoğlu,112 Başhekimi Yasin Bilgin ve Uzman Sinan Pelen eşlik etti.

Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, hastane personelleri ile sohbet ederek, ulusal aşı kampanyasında ve pandemi de gösterilen özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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