Sünebeli Tüneli’nde yüzde 65 seviyesine ulaşıldı

Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, yapımı devam etmekte olan Sünebeli Tüneli Şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sünebeli Tüneli, geliş 5 Bin 220 metre, gidiş 5 Bin 220 metre olmak üzere toplam 10 Bin 440 metre uzunluğunda tünel yapım işini kapsıyor.

Kaymakam Eyüp Kaykaç, İlçe Jandarma Komutanı Onur Hane, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Turan ve İlçe Orman İşletme Müdürü Yüksel Saraç ile Sünebeli Tüneli Şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret esnasında müteahhit firma yetkilisi Nihat Kızılırmak’tan bilgiler alan Kaymakam Kaykaç, “Yapılan bu yatırımın Erzincan’a ve Refahiye’mize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederken, ilçemize de hayırlı olmasını diliyorum. Sünebeli Tüneli; geliş 5 Bin 220 metre, gidiş 5 Bin 220 metre olmak üzere toplam 10 Bin 440 metre uzunluğunda tünel yapım işini kapsıyor. 2017 yılı içerisinde ihale edilmiştir. Giriş ve çıkış partalları tamamlanmıştır. Bugün itibariyle toplam 6 bin 600 metre yüzde 65 ilerleme kaydedilmiştir.” dedi.

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