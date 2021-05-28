Tercan’da bir hayırsever tarafından yaptırılan yatılı Kur’an Kursu’nun temeli atıldı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Balıkesirli bir hayırsever tarafından yaptırılan yatılı Kur’an Kursu’nun temel atma töreni gerçekleşti.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilgili kurum amirleriyle birlikte Yavuz Selim mahallesinde Balıkesirli hayırsever Hakan Yıldız tarafından yaptırılan Kemal Aydın Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu inşaatının temel atma törenine katıldı.

Okunan Kur’anı Kerim tilavetinin ardından Kaymakam Musa Kazım Çelik yaptığı konuşmada, “İnşallah yatılı hafızlık Kur'an Kursumuzda güzel ve temiz ahlakla dinini çok iyi bilen, ülkesine milletine ve bayrağına bağlı çocuklarımız yetişmiş olacaklar. Tercan’ımıza hizmet edecek böylesi güzel bir yurdu ilçemize kazandıracağı için hayırsever iş adamına ve bu yatırıma vesile olan belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu güzel davranışın hepimize örnek olmasını temenni ediyorum.” dedi.

6 bin metrekare arsa üzerine, 1200 metrekarelik mezkur inşaatı 3 kattan müteşekkil olacak Kur’an Kursu, 60 öğrenci kapasitesi ile hizmet verecek.

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