Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars ve Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzurum'da 11, Tunceli'de 14, Erzincan ve Iğdır'da 15 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 33, Iğdır'da 31, Erzincan'da 30, Ağrı'da 27, Erzurum'da 26, Kars ve Ardahan'da 24 derece olması öngörülüyor.

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