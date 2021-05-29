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Refahiye ve Tercan’da Biontech aşısı uygulanmaya başlandı

İHA

Erzincan'ın Refahiye ve Tercan ilçelerinde de Biontech aşısı uygulanmaya başlandı.

Refahiye ve Tercan’da Biontech aşısı uygulanmaya başlandı

Erzincan’ın Refahiye ve Tercan ilçelerinde de Biontech aşısı uygulanmaya başlandı.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce kentte Biontech Covid19 Aşı Uygulama Merkezlerin sayısını artırılıyor. Biontech Covid19 Aşısı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ardından Refahiye Dr. Fahrettin Uğur İlçe Devlet Hastanesi ve Tercan İlçe Devlet Hastanesinde de uygulanmaya başlandı.
Erzincan’da Covid19 aşısı yapılacak grupta olan vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS Web, MHRS mobil) Alo 182 veya eNabız üzerinden randevu alabilecekleri belirtildi.
Öte yandan Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan’da da görev yapan aşı timleri, vatandaşlarla görüşerek onları ikna edip Covid19 ile mücadele kapsamında aşılarını gerçekleştiriyor. Aşı sırası gelen vatandaşların bir kısmının aşı yaptırmaması üzerine Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla illerde 'aşı ikna timleri' devreye alındı. Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan ikna timi ve normal aşı ekibi, hem sahada hem de kurumun çağrı merkezinden vatandaşı telefonla arayarak, ikna ediyor. İkna eden ve aşılarını yapan timlerin yanı sıra aşı olanlarda, olmayanları aşı olmaya davet ediyor.
İkna edilip aşısı gerçekleştiren vatandaşlardan Ahmet Özdemir, “Şu anda Türkiye’de üretilecek mevcut aşının olmadığını gelecekte de hastalığın yayılmasını önlemek için insanların aşılarını bir an önce aşılarını olmaları gerektiklerini anlattılar. Bizde bu karantinanın ve kısıtlamaların bir an önce kalkması için aşımızı olduk. Üretimimiz ve ticaretimiz durdu. Ülkemizin sağlamış olduğu katma değer tamamen yarıya düşmüş durumda bunların bir an önce biterek ülkenin ekonomik olarak tekrar ayağa kalkması lazım. Onun için bir an önce bizde aşımızı olduk. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın da bir an önce aşılarını yaptırmalarını tavsiye ederim” dedi.

"Ulaş riskini kırmanın en etkili yolu aşı"
Aşılama uygulamasına Ocak ayının sonlarında başladıklarını ifade eden Aşı İkna Timi görevlisi de şu bilgileri verdi:
“Hastalarımız başta santral ekiplerimiz tarafından aranmakta aşısını olmak isteyen vatandaşlarımıza zaten ekiplerimiz çıkıyor. Olmak istemeyen hastaları ise bizlere bilgilendiriyorlar bizde hastalarımızla görüşme sağlıyoruz. Hastalarımıza gittiğimizde akıllarında olan sorunları yanıtlıyoruz. Yanıtlayınca zaten bir bilgi karmaşıklığı var, zaten hastalık ve aşı yeni biz gerekli doğru bilgileri aktardığımızda ikna olup aşılarını oluyorlar. Aşıda en çok korktukları yön aşı olduktan sonra tekrar Covid19 olma ihtimalleri ve yan etkilerinden korkuyorlar. Vatandaşlar bu aşıyı bugün yaptırdım 5 yıl sonra vücutlarında nasıl bir etki bırakacaklarından korkuyorlar. Ancak biz vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz, siz Covid19 hastalığına yakalanırsanız 5 yıl sonra sizin vücudunuzda neler bırakacağını bilmiyoruz. Ulaş riskini kırmanın en etkili yolu aşı. Korona Virüs tedbirinde de en büyük silahımız aşı biz aşı ikna timleri olarak bu güzümüzü sonuna kadar kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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