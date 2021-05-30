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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keleş, genel kurulda aday olmayacak

İHA

Keleş, genel kurulda aday olmayacak

24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, Haziran ayı içerisinde yapılacak olan genel kurulda aday olmayacağını belirterek, “İnanıyorum ki değişim başarıyı getirecektir” dedi.
20192020 sezonunda Üzeyir Çalı’dan sonra yönetim kurulu kararı ile kulüp başkanlığı görevini devraldığını belirten Keleş, 3. Ligden 2. Lige yükseldiklerini, ilk sezonunda 2. Ligde Play Off oynayarak başarılı olduklarını söyledi.
24Erzincanspor kulüp binasında toplanan yönetim kurulu pandemi kurallarına uygun olarak bir araya geldi. Sezonu değerlendiren Başkan Keleş, “Başarılı olduk fakat farklı sebeplerden dolayı şampiyon olamadık. Mayıs ayında normalde yapılması gereken genel kurul pandemi dolayısıyla Haziran ayı içerisinde belirlenecek olan bir tarihte yapılacak. Değişimin başarıyı getireceğine olan inancım dolayısıyla aday olmayacağım. Aday olmayacağım fakat aday olacak ve seçilecek olan başkanımızın maddi manevi her zaman yanında olacağım” dedi.
Başkan Keleş toplantı sonrasında yayınladığı basın bültenini paylaştı. Başkan Keleş basın bülteninde şu ifadeler yer verdi. “24Erzincanspor yönetim kurulumuz, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Mayıs 2021 ayı içerisinde pandemi sürecinden dolayı yapılamayan olağan genel kurulumuzun dernekler masası tarafından uygun görülen Haziran 2021 ayı içerisinde yapılması kararını almıştır. Yönetim kurulumuz Haziran ayı içerisinde dernekler masası tarafından uygun görülen en erken tarihte kongremizin yapılması yönünde karar almış olup gerekli işlemler başlatılmıştır. Kongre tarihi belli olduğunda tüm kamuoyuna ilan edilecektir.”

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