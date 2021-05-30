Erzincan Barosunca avukatlara dağıtılmak üzere 6 adet kitabın daha basımı gerçekleştirildi

Erzincan Barosu, Covid19 salgını nedeniyle ara verdiği meslek içi eğitim seminerleri yerine baro yayınlarına ağırlık vererek 6 adet kitabın daha basımını gerçekleştirdi. Baro tarafından 9 aylık süre içerisinde, 34 adet kitap bastırarak avukatlara dağıtılmış oldu.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Erzincan Barosu mensubu olmak ayrıcalıktır. Meslektaşlarımızın mesleki ve kişisel eğitimine verdiğimiz önemin bir gereği olarak, baromuz isim ve logosuyla 6 adet kitabın basımını gerçekleştirdik. Basımı gerçekleştirilen eserler; icra el kitabı (Yavuz Süphandağ), muvazaa, muris muvazaa, inançlı işlem (Av. Mustafa Kırmızı), cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (Dr. Gökhan Taneri), işçilik alacakları ve hesaplamaları (Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer), ortaklığın giderilmesi davaları (Av. Erhan Günay), infaz hukuku (Prof. Dr. Veli Özer Özbek).

Böylece 9 aylık süre içerisinde 34 adet kitabı bastırarak meslektaşlarımıza dağıtmış olduk. Erzincan Barosunu, sahip olduğu onurlu ve saygın yerinden daha ilerilere taşımak amacıyla var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam etmekteyiz. Eserlerin faydalı olması diler, emeği geçenlere teşekkür ederiz.” dedi.

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