Sağlık Müdürlerinden “kollarısıvıyoruz” kamu spotuna destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Covid19 aşılama kampanyası için ‘kollarısıvıyoruz’ etiketiyle paylaştığı kamu spotuna İl Sağlık Müdürleri de destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid19 aşılama kampanyası için sosyal medya hesabından, “Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla kamu spotu paylaştı. Bakan Koca’nın paylaştığı videoda, “Covid19 aşısının ikinci dozunu olduktan sonra bağışıklığın gelişmesi genellikle birkaç hafta sürer. Ayrıca aşı uygulanan kişi korunuyor olsa bile dışarıdan virüsü alması durumunda başkasına bulaştırabilir. Toplumsal bağışıklık oluşuna kadar maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini uygulamaya devam etmek gerekir” mesajına yer verildi.

Bakan Koca’nın paylaşımının ardından İl Sağlık Müdürleri de sosyal medya hesaplarından yayımladıkları videolarla çağrıda bulundular.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik paylaştığı videoda Elazığ ve Erzurum İl Sağlık Müdürlerine hitaben, “Erzincan olarak Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın mesajını aldım. Vaka sayısının azaldığı Erzincan’ımızda eski normal hayatımıza dönebilmek amacıyla bakanlığımızın belirlemiş olduğu risk ve yaş gurubundaki vatandaşlarımızın aşılanması için kollarımızı sıvadık ve çalışmalarımıza başladık. Gakkoşlar diyarı Elazığ’ın bize gönderdiği çağrıyı olumlu olarak aldık ve Dadaşlar diyarı Erzurum’a seslenmek istiyorum. Erzurum olarak sizde kollarınızı sıvamaya hazır mısınız?” ifadelerine yer verdi.

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