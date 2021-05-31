Tercanlılar kafes balıkçılığında iddialı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tercanlılar kafes balıkçılığında iddialı

İHA

Tercanlılar kafes balıkçılığında iddialı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde bulunan baraj gölünde tonlarca alabalık üretimi yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.
Karasu nehri gibi önemli su kaynaklarına sahip Erzincan’da son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığınca sunulan teşvikler sayesinde kafes balıkçılığı önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Tercan Baraj gölünde kurulan su ürünleri tesislerinde tonlarca alabalık üretiliyor.
Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Özelgül, ilçe genelinde toplam 4 adet su ürünleri üretim tesisinin bulunduğunu ve 480 ton kapasiteli işletmeye yavru balık atıldığını kaydetti.
Özelgül, “Baraj gölünde bulunan alabalık tesislerine 5 gram ve 10 gram boyutlarda olmak üzere ilerleyen günlerde de ilave olmak üzere toplamda 1 milyon 920 bin adet yavru balık atılması planlanmaktadır. Tercan sınırları dâhilinde su kaynakları potansiyelinin verimli şekilde kullanılması, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanarak kaliteli ve güvenli gıda temini için, su ürünleri yetiştiriciliğinin önem arz ediyor. İlçemizde baraj gölünde 4 adet ağ kafes tesisi olmak üzere toplamda 480 ton üretim kapasitesine sahip tesis bulunmaktadır. Artan talep ile imkânlar varlığında bu sayının sonraki yıllarda da artması beklenmektedir. Mevcut tesisleri ve imkanlarıyla önemli potansiyele sahip Tercan bölgesi için tatlı su balıkçılığı için ve özellikle alabalık üretimi için gelecek vadediyor. İlçe müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz de mevcut tesislere düzenli ziyaretlerde bulunarak kalitenin korunması ve üretimin sürdürülebilirliği için çeşitli kontroller yapıyorlar. Bizde bu kapsamda Tercan Baraj gölünde bulunan su ürünleri alabalık tesislerine yavru alabalıkların tespit edilmesi için ziyarette bulunduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan UMKE, Adana’da düzenlenen Ağır İklim Sahra Hastanesi kurulum eğitimine katıldı
YEREL HABERLER Erzincan UMKE, Adana’da düzenlenen Ağır İklim Sahra ...
Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı uygulamaya geçiyor
YEREL HABERLER Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı uygulamaya geçiyor
Erzincan’da kamu personellerine yönelik “Vatandaş Memnuniyetinin Artırılması Eğitimi” verildi
YEREL HABERLER Erzincan’da kamu personellerine yönelik “Vatandaş ...
Sağlık Müdürlerinden “kollarısıvıyoruz” kamu spotuna destek
YEREL HABERLER Sağlık Müdürlerinden “kollarısıvıyoruz” kamu spotuna ...
Erzincan Barosunca avukatlara dağıtılmak üzere 6 adet kitabın daha basımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Erzincan Barosunca avukatlara dağıtılmak üzere 6 adet ...
Anne tilki ve 4 yavrusu fotokapanla görüntülendi
YEREL HABERLER Anne tilki ve 4 yavrusu fotokapanla görüntülendi
Keleş, genel kurulda aday olmayacak
YEREL HABERLER Keleş, genel kurulda aday olmayacak
Refahiye ve Tercan’da Biontech aşısı uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Refahiye ve Tercan’da Biontech aşısı uygulanmaya ...
Resim öğretmeni, antika eşyalarla evini nostalji müzesine dönüştürdü
YEREL HABERLER Resim öğretmeni, antika eşyalarla evini nostalji ...