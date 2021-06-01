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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da ilkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

İHA

Erzincan’da ilkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Erzincan'da, kademeli normalleşme süreciyle okul öncesi ve ilkokullarda yüz yüze eğitime başlandı.
Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklama sonrası ülke genelindeki ilkokul ve anaokullarında yüz yüze eğitim bugün itibariyle başladı. İlk ders zilinin çalmasıyla minikler sınıfları doldurdu.
Korona virüs tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklama sonrası 1 Haziran 2021 itibariyle ülke genelindeki ilkokul ve bu okullara bağlı anaokullarında haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitime geçildi. Okulların açılmasıyla birlikte minikler büyük bir sevinçle okullarına kavuştu. Erzincan’da sabahın erken saatlerinden itibaren aileleri ile birlikte okullarına gelmeye başlayan miniklerin sevinci gözlerinden okundu. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre okul önünde İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflara alındı.
7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecek. Öte yandan 20202021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona ermesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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