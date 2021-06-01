Erzincan’da kademeli normalleşme kapsamında işletmeler müşteri kabul etmeye başladı

Erzincan’da yeni tip korona virüs (Covid19) kapsamında kademeli normalleşmeyle yeniden açılan restoran, kafeler ve çay ocakları müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı kademeli normalleşme koşulları çerçevesinde bugün itibarıyla yemeiçme yerleri 07.00'den itibaren müşteri kabul ediyor. Geceden hazırlıklarını tamamlayan esnaf, belirlenen kurallara göre sabah saatlerinde müşterilerini kabul etti.

Erzincan’da faaliyet gösteren lokanta, restoran ve kafe sahipleri, 13 Nisan'dan beri paket servis ve gelal yöntemiyle yürüttükleri hizmetlerini uzun bir aranın ardından işletmelerinde verecek olmaktan memnun.

Restoran ve kafeler akşam saat 21.00’e kadar hizmet verebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.