Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 13 ilde FETÖ şüphelisi 23 kişi hakkında yakalama kararı verildi

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Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen müfettiş, komiser, akademisyen ve askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan memur ve komiserlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Erzincan, Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Isparta, İstanbul, Afyon, Kırıkkale, İzmir, Trabzon, Mersin, Ağrı ve Uşak'ta başlatılan operasyon sürüyor.

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