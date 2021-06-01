Erzincan’da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı

Erzincan merkez ve Üzümlü ilçelerinde hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 4 zanlı yakalandı.

Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

“26 Şubat 25 Nisan 2021 tarihleri arasında; 2 kamu kuruluşundan hırsızlık, 2 bağ evinden hırsızlık ve 1 köpek hırsızlığı meydana gelmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayların aydınlatılmasına yönelik olarak İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışmalara başlanılmıştır.

Devam eden 3 aylık detaylı ve titiz çalışmalar sonucunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Mayıs 2021 tarihinde yakalanan 4 şüpheli hırsızlık olaylarını işlediklerini itiraf etmişlerdir.

Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilmiş olup, şüpheliler S.S., Y.A., I.A. ve E.D. 30.05.2021 tarihinde Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde asayiş olaylarının önlenmesi ve meydana gelen olayların süratle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.”

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