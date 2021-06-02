Erzincan için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden Erzincan için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; 01.06.2021 tarihi saat 13:00’den başlayarak, 02.06.2021 saat 19:00’a kadar Erzincan genelinde rüzgarın; güney ve batı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (4070 km/sa) ve aralıklı olarak kuvvetli fırtına (6080 km/sa) esmesi beklenmekte.
Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi vb. oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.