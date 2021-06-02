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Erzincan’da 30’un üzerinde kene vakası görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti

İHA

Erzincan’da 30’un üzerinde kene vakası görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti

Erzincan’da havaların ısınmasıyla birlikte kenelerden insanlara geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış başladı. Kentte 1 kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybederken, 30’un üzerinde kişiye KKKA tanısı koyuldu.
Erzincan’da yaz mevsimi ile birlikte kene ısırması ile ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanıyor. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, bu artışın AğustosEylül ayına kadar devam edeceğini söyledi. Bir diğer endişe veren durum ise Covid19 ile KKKA hastalığının benzer semptomlar göstermesi. Uzmanlar; ateş, halsizlik, eklem ağrıları gibi bulguları olan kişilerin araziye çıkıp çıkmadığının yanı sıra çiftçilik yapıp yapmadığını sorguluyor. Erzincan’da NisanMayıs ayı itibariyle vaka sayılarında artış yaşanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.
Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, “Hepimizin bildiği üzere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) bölgemizde bir problem. Özellikle NisanMayıs aylarından itibaren havaların ısınmasıyla birlikte kenelerle bulaşıyor ve kene vakalarında artış görüyoruz. Bu yıl da yine NisanMayıs aylarında vakaları görmeye başladık ve hâlihazırda şuan yatan hastalarımız var. 6 tane yatan hastamız var. Bu sezon başından itibaren toplamda 38 tane şüpheli hasta yatırdık. Bunlardan 30’a yakını kesin tanı aldı. Test sonucunu beklediğimiz 4 hastamız var. Yoğun bakımda hastamız yok ama maalesef geçen ay içinde bir hastamızı kaybettik. Çok hızlı ilerleyen, organ yetmezliği gelişen hastamızı kaybetmiştik. Özellikle geçen yıl da bu uyarıları yapmıştık. Geçen yıl da çok ciddi oranda Kırım Kongo vakası görmüştük. Daha önceki açıklamalarımda da değinmiştim son 10 yıl da aslında Erzincan ilinde yaklaşık 3540 bazen 45 hasta takip ediyorduk sezon boyunca. Yani NisanMayıs ayından başlayarak AğustosEylül ayına kadar o civarda hasta takip ediyorduk ama geçen yıl ciddi bir artış oldu 100’ün üzerinde. Bu yıl da dikkat ederseniz sezon başlarında olmamıza rağmen 40’a yakın şüpheli hasta 30’un üzerinde kesin tanı alan hastamız var. Covid pandemisi ile de ilişkilendirebiliriz. Farklı sebepleri var. İnsanların biraz daha kırsala çekilmesi, şehir merkezlerinden kırsala gitmeleri. Belki tarımsal faaliyetlerde azalma, ilaçlama olabilir ve son 2 yıldır kene popülasyonunda ciddi artış var. Kırsal bölgeden aldığımız duyumlar bu yönde” dedi.
Erzincan’a Gümüşhane’den ve çevre ilçelerden daha fazla vakaların geldiğini belirten Karakeçili, “Özellikle farklı ilçelerden Refahiye, Tercan bölgesinden çok hasta geliyor. Diğer illerden ve ilçelerden de çok fazla hasta geliyor. Kelkit’ten, Şiran’dan çok fazla hasta geliyor. Açıkçası içinde bulunduğumuz Covid pandemisi ile birlikte yürütmek daha da zorlaştırabiliyor olayları” diye konuştu.
Hafta sonu Cumartesi günlerindeki kısıtlamanın kalkmasına ve pikniklerde çok dikkat edilmesine değinen Karakeçili, “Cumhurbaşkanlığının nezaretinde kabinenin açıkladığı yeni kararlar doğrultusunda, bakın Cumartesi günleri de açıldı artık. Kısıtlamalar kısmen gevşetildi. Vatandaşlara bu yönden de uyarılarda bulunmak istiyorum. Özellikle kırsal bölgelere gidişlerde pikniklere gidilecektir. Gerçi şehir merkezinde ki parklardan şuana kadar bir vaka görmedik ama kırsal bölgeye gidişlerinde mutlaka dikkat etsinler. Önlemlerini alsınlar. En baştaki önlem dediğimiz gibi kene kontrolü, ikincisi gittiğiniz yerde mutlaka pantolon paçalarını çorap içine alın, açık renkli kıyafet giyinin diyoruz. Mutlak eve döndükten sonra üst baş kontrolü çok detaylı bir şekilde yapılmalı. Hepimiz bu bölgede yaşıyoruz, eve gittiğimizde bunları yapıyoruz. Kene kovucu, haşere kovucu ilaçlar var elbiselerin üzerine pantolon paçalarına sıkılabilir. Özellikle hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımızın da bir noktada dikkatini çekmek istiyorum. Tabi ki bu bölgede yaşıyorlar, keneye karşı dikkatli olacaklar, kontrollerini yapacaklar ama bu kene kırımı dediğimiz bir olay var. Hayvanların üzerinden çıplak elleriyle keneleri koparıp atma. Bununla ilgili çok fazla geçiş olan, hastalanan vatandaşlar var. Tekrardan bu noktaya da dikkat çekmek istedim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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