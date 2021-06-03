Rektörlüğün yeni binasında ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin yeni rektörlük binasında ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Rektör Prof. Dr. Akın Levent başkanlığında gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Genel Sekreteri Doç. Dr. H. Ferit Bayata ve fakülte dekanları katıldı. Toplantıda, üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

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