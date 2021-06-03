Erzincan’da İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı

Erzincan’da İl Pandemi Kurulu Vali Mehmet Makas başkanlığında toplandı.

İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali Makas başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik tarafından korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalara yönelik kurula sunum eşliğinde bilgi verildi.

İl genelinde korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları ile vatandaşların tedbirlere uymaları sonucu vaka sayılarında ki düşme eğiliminin devam ettiğine değinen Vali Makas, bu düşüşün devam etmesi için hep birlikte hareket edilmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Bu nedenle büyük fedakarlıklarla elde edilen bu kazanımların heba olmaması ve vaka sayılarının daha da düşmesi için rehavete kapılmadan ilgili personeller tarafından filyasyon, izolasyon, denetim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin aynı hassasiyetle sürdürülmesinin, bununla birlikte gerek esnaflarımızın ve gerekse de tüm vatandaşlarımızın belirlenen tüm kurallara aynı titizlikle uymasının önemini belirtti.

Bu salgının bir an önce hayatımızdan çıkartılması ve normal yaşantıya en kısa sürede dönülmesi için aşılamanın çok önemli olduğuna da vurgu yapan Vali Makas, aşı sırası gelen vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını yaptırmaları gerektiğini belirtti.

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