EBYÜ’de tenis kursu

Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tenis Kulübü tarafından tenis kursu açılmasının planlanmakta olduğu duyuruldu.

Kurstan Tenis Kulübü üyelerinin ücretsiz olarak yararlanacağı kaydedilerek, “Tenis kurs saati: ayda 8 saat. Tenis kurs ücreti: aylık 200 TL. Tüm yaş grupları kayıt olabilir. Uzman antrenör eşliğinde verilecektir. Kurs Yalnızbağ yerleşkesinde bulunan tenis kortlarında gerçekleştirilecektir.” bilgilerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.