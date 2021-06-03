Erzincan’da Esence Dağı’na Haziran ayında kar yağdı

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Erzincan’da 3 bin 549 rakımlı Esence Dağı’nın Keşiş Tepesi zirvelerine Haziran ayında kar yağdı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiği Erzincan’da yağmurun ardından gece saatlerinde Esence Dağı’na kar yağdı. Erzincan Ovası çiçeklerle donanırken, yüksek kesimleri ise beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlar sabah uyandıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Erzincan’ı çevreleyen Esence Dağı’nın beyaz örtüyle kaplanması güzel manzaralar oluşturdu.

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