Erzincan’da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde organize edilen, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında Erzincan’da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan el sanatları ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Erzincan’da, pandemi sürecinde 361 kurs açılarak 8 bin 593 kursiyerin hazırladığı el sanatları "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde sergilendi.

Programda açılış konuşmasını yapan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Öncelikle Mevlana’nın bir sözüyle başlamak istiyorum; ‘Hayat boyu doğumdan, insanın vefatına kadar olan sürecin hepsidir. Hayat boyu öğrenme, her zaman her yerde herkesin almış olduğu eğitimidir. İşte bu meyanda Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Haziran ayının ilk haftasını ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ olarak belirlemiştir. Türkiye'de toplam Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün içerisinde bulunan 3 bin 700’e kadar kurs programı vardır. Salgından önce Erzincan’da yılda bin 400 civarında kurs açılmakta ve 28 bine yakın kursiyerimiz kurslarımıza katılmaktaydı. Yine bu yıl pandemiye rağmen, salgına rağmen 489 gün, çünkü günlük değişiyor hafta başında farklıydı şu anda günlük en az beş on tane yeri bu süreçle birlikte açmış olduğumuz kurslar var ve 12 binin üzerinde bu yıl bu kurslarımıza katılan kursiyerlerimiz var. Bunların içerisinde 200'ün üzerinde okuma yazma kursuna katılan kursiyerimiz var. Meslek edindirme kurslarına katılan kurslarımız var ve özellikle salgınla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı’nın ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın artık üretime, istihdama yönelik kurslar açalım emirleri doğrultusunda köy muhtarlarına üretime ve bununla birlikte istihdama yönelik kurslarda açılmaya başladı. 3 bin 700 kurs aslında hayata sığar. Hayat boyunca her birimizin alacağı, kendimizi geliştireceğimiz çok kurslar var. Okuma yazma kursundan üniversite hazırlık kursuna, atletizmden güreşe, tekvandoya, oradan iğne oyacılığı kursuna, arıcılık kursuna, sürü yönetimi kursuna, hijyen kursuna varıncaya kadar hayatın her safhasında, bize lazım olan her türlü eğitim hayat boyu öğrenme Halk Eğitimi Merkezleri tarafından verilmektedir.” dedi.

Sergi açılışına katılan Erzincan Valisi Mehmet Makas’ın eşi Elif Makas yapılan sanat eserlerini çok beğendiğini ifade ederek emek veren herkese teşekkür etti. El sanatları sergisinin gezilmesinin ardından konferans salonunda katılımcılara müzik kursu alan öğrenciler sazlı sözlü dinleti gerçekleştirerek program son buldu.

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında açılan el sanatları sergisine Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Temel Çiçek, kurs hocaları, kursiyerler, Erzincan il protokolünün eşleri ve vatandaşlar katıldı.

