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Erzincan’da, 2 bin 750 öğrenci iyi bir gelecek için ter döktü

İHA

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'da da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) heyecanı başladı. Erzincan'da 2 bin 750 öğrenci sınavda iyi bir liseye gitmek için döktü.

Erzincan’da, 2 bin 750 öğrenci iyi bir gelecek için ter döktü

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'da da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) heyecanı başladı. Erzincan’da 2 bin 750 öğrenci sınavda iyi bir liseye gitmek için döktü.
Ortaokul son sınıf öğrencileri aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde LGS’ye girecekleri kendi okullarına geldi. Öğrenciler, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında okullara tek tek, sosyal mesafeyi koruyarak alındı. Öte yandan veliler okul bahçesine alınmayarak okulun dışında çocuklarını beklediler. Erzincan’da, toplamda 519 öğretmen gözetiminde, 69 sınav merkezinde ve 175 salonda 2 bin 750 öğrenci LGS’ye katıldı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 75 dakika süren ilk oturumda öğrenciler, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soruyu cevaplamaya çalıştı. Sınavın ikinci oturumu ise 11.30 itibariyle başladı ve Matematik ile Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Öğrencilerin bu soruları yanıtlamak için de 80 dakika süreleri olacak. Erzincan merkezde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu’nda ilk oturumlarını tamamlayıp okulun bahçesine çıkan çocuklar heyecan içinde bekleyen ailelerinin yanına koşup rahatlamaya çalıştı. Sınavın çok zor olmadığını belirten öğrenciler yalnızca İngilizce dersinde zorlandıklarını söylediler. İlk oturumun ardından bahçeye çıkan öğrencilerden Berat Yılmaz, “Bakanımızın dediği gibi sorular kısaydı. Çalıştığımız yerlerden çıktı. Bir İngilizceyi yetiştiremedim. 45 dakika mola var, sonra sayısal bölümüne gireceğiz. Oradan da güzel bir sonuç yaparak istediğim liseye gitmeyi düşünüyorum.” dedi.
Kızını heyecan içinde bekleyen Yeter Gürez, “Kızımı bekliyorum, heyecanlıyız. Kızım da heyecanlandı biraz. Birinci oturum bitti. Biraz heyecanı vardı ama iyi geçtiğini söyledi. İyi bir okula gitmesini istiyoruz. Bütün çocuklara başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.
Bir başka veli Büşra Çalışır ise, “Çok zorlu bir maratondan geçtik. Hayırlısıyla atlatacağız bu dönemi de. Çok zorlandılar. İnşallah emeklerinin karşılıklarını alacaklar. Son 5 ayı sadece derslere adadık diyebilirim. Dershane ve okul desteğiyle, sağ olsunlar hocalarımızın desteğiyle de çok güzel işler başaracaklar inşallah. Pandemi sürecine denk geldi. İyi mi geldi yoksa kötü mü geldi onu daha sonra anlayacağız.” diye konuştu.

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