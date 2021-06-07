Vali Makas, çiftçileri tarlada ziyaret etti

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Tercan ilçesi Mercan Beldesinde tarlada çalışan çiftçileri ziyaret etti. Çiftçiler ile bir süre sohbet eden Vali Makas, bereketli ve bol kazançlar diledi.
Kuraklıktan dolayı ülke genelinde sıkıntı yaşandığına dikkat çeken Vali Mehmet Makas, devletin kuraklıktan etkilenen çiftçiler için çalışmalar yaptığını hatırlatarak, “İnşallah üreticilerimizin emekleri boşa çıkmayacaktır” dedi
Vali Makas, tarlada bulunan çocuklar ile de sohbet ederek, hediye verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.