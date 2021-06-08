Erzincan'da çalınan traktör Adana'da bularak sahibine teslim edildi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde çalınan traktör, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu Adana'da bularak sahibine teslim edildi.

29 Nisan 2021 tarihinde Kemaliye ilçesi Ağıl köyünde sondaj çalışması yapan bir firmaya ait sahadan 1 adet traktörün çalındığının firma yetkilileri tarafından Kemaliye İlçe Jandarma Komutanlığına bildirilmesi üzerine, olayın aydınlatılmasına yönelik olarak Kemaliye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışmalara başlanıldı.

Devam eden 1 aylık koordineli ve detaylı çalışma sonucunda traktörün sondaj sahasından çekiciye yüklenerek önce Osmaniye’ye götürüldüğü, daha sonra ise Adana’da bir galeriye satıldığı tespit edildi. Osmaniye ve Adana İl Emniyet Müdürlükleri ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde çalınan traktör bulunarak sahibine teslim edildi.

Olayla ilgisi bulunan 5 şüpheli hakkında adli mercilerce gerekli yasal işlem başlatıldı.

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