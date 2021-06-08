Polis memuru kansere yenik düştü

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Erzincan'da görev yapan 40 yaşındaki polis memuru geçirdiği akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Bali 3 aya yakındır Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mücadele ettiği kansere yenildi. Evli, 2 çocuğu ve eşi hamile olan polis memuru Ahmet Bali’nin ölümü ailesini ve meslektaşlarını üzüntüye boğdu. Bali’nin cenazesi memleketi Erzurum’un Aziziye ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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