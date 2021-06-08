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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selçuk Aydın, gazetecilerle bir araya geldi

İHA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selçuk Aydın, gazetecilerle bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selçuk Aydın, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.
Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak ve kirlenmesini mutlaka önlemek, yeşil alanları koruyup çoğaltmak gerektiğine vurgu yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selçuk Aydın, “511 Haziran tarihleri arası ise Çevre Koruma Haftası olarak kutlanmaktadır. Çevre; insan ve tabiat varlıklarının birbirleriyle etkileşim içinde bulunduğu bir sistemdir. Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme, çevrenin kirlenmesini gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu sebeple çevre ve çevre meseleleri hızla değişen dünyanın ve ülkemizin ana gündem başlıklarından birini oluşturmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun amacı, “Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.” Bu amaçla; gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için, öncelikli olarak var olanı korumak, kirlenmeyi önlemek, yeşil alanları koruyup çoğaltmak, toplumsal duyarlılığın artmasını sağlamak, hepimizin ortak görevidir. Bilindiği üzere tüm dünyada ve ülkemizde Covid19 salgını devam etmekte olup, salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmamak adına, her yıl il müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl ilkokul kademesinde çevre konulu karikatür yarışması ve Sevgi Evlerinde kalan çocuklarımıza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan önderliğinde başlatılan Sıfır Atık Projesi Kapsamında ve Geri Dönüşümün Önemi hakkında il müdürlüğümüz tarafından eğitim verilmiş ve Çocuklarımızla birlikte Çöp Toplama ve Temizlik Etkinliği yapılmıştır. Bakanlığımızca çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda devletimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 hedef misyonumuz Doğal çevreyi korumak, sürdürülebilir şehirler ve yerleşmeler oluşturmak üzere; şehirlerimizin kimliğini canlandıran ve yatay mimariyi esas alan planlama, dönüşüm, güvenli yapılaşma, taşınmaz yönetimi ve konut sektörü ile çevreye yönelik tüm hizmetleri düzenleyici ve denetleyici bir anlayışla yapmaktır. Bu kapsamda ülkemizde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin çevre mevzuatına uygun olarak çalışmasını sağlamak, atık suların arıtılarak su kaynaklarının korunması, etkin bir atık yönetimi sağlanarak atıkların suda, toprakta, havada oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi, plastik poşetlerin doğadaki etkilerinin azaltılması için ücretlendirilmesi gibi önlemlerin alınması, ısınma ve taşıt egzozlarından kaynaklı emisyonların azaltılarak hava kalitesinin korunması hedeflenmektedir.” dedi.
İl genelinde yapılan egzoz emisyon denetimleri artırılarak devam ettirilmekte olduğunu kaydeden Selçuk Aydın, şöyle konuştu:
“İlimizde iki adet Temiz Hava Ölçüm İstasyonu bulunmaktadır ve bu istasyonlar her saat ilimizdeki hava kirliliğini rapor etmektedir. Erzincan Valiliğimizin destekleri ile İlimizde bulunan merkez 24 adet mahalle muhtarlığına Bitkisel Atık Yağ Toplama Bidonu yerleştirilerek bitkisel atık yağların toplanmasını teşvik etmek için İl müdürlüğümüz tarafından mahalle muhtarlıklarına çeşitli hediyeler dağıtılmıştır. Atık Piller için çalışmalar yapılmış, toplanan atık pillerin Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri müdürlüğü vasıtasıyla TAP Derneğine Ulaştırılması sağlanmıştır. Atıkların Geri Dönüşümü ve Sıfır Atık Projesi kapsamındaki diğer tüm çalışmaların, çevre kirliliğinin etkilerine ve sonuçlarına dikkat çekmeye, daha sağlıklı bir çevre için, daha temiz bir dünya için çabaları yoğunlaştırmaya, yaşanabilir çevre oluşturmamıza vesile olmasını temenni ediyor, Erzincan halkına doğayı sevelim, yeşili koruyalım diyerek, herkesin sağlıklı, temiz ve zarar görmemiş bir çevrede yaşamını sürdürmesini Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak dileriz”

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