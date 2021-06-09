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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemah’ta silahlı kavga: 1 ölü

İHA

Kemah’ta silahlı kavga: 1 ölü

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki yaylada hayvanların otlatılması yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Kemah ilçesi sınırlarında bulunan Grındik yaylasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaylada hayvan otlatma yüzünden çoban İ.K., ile Y.S., arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Y.S’nin tabancayla ateş açıp vurduğu İ.K., hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli Y.S., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tahkikat devam ediyor.

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