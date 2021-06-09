Doğu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge geneleninde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr batı ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 12, Iğdır’da 16, Erzurum’da 9, Kars’ta 4, Ağrı’da 7, Ardahan’da 5 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise Erzincan’da 27, Iğdır’da 31, Erzurum ve Ardahan’da 22, Kars’ta 24, Ağrı’da 26 derece olması öngörülüyor.

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