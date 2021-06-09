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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tercan’da hayat boyu öğrenme sergisi açıldı

İHA

Tercan’da hayat boyu öğrenme sergisi açıldı

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve eşi Sabah Çelik, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün “Hayat Boyu Öğrenme” sergisi açılışına katıldı.
Tercan 17 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nda güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan sergi, Kaymakam Musa Kazım Çelik, eşi Sabah Çelik, Belediye Başkanı Lokman Gültekin ve Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün tarafından açıldı. Sergide Türk işlemeleri ve nakış, tel kırma, filiografi ve rölyef çalışmalarından, yağlı boya tablolara kadar yüzlerce ürün bulunuyor.
İlçe Aile Destek Merkezi Müdürlüğünde kurulan serginin açılışına Kaymakam Musa Kazım Çelik, eşi Sabah Çelik, Belediye Başkanı Lokman Gültekin, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı, İlçe Jandarma Komutanı Cihan Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Işık ve diğer kurum amirleri katıldı.
Açılış kurdelesinin kesiminin ardından stantları dolaşıp ürünler hakkında usta öğreticiler ve öğrencilerden bilgi alıp kursiyerleri tebrik eden Kaymakam Musa Kazım Çelik; “Hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından birbirinden güzel eserler ortaya konulmuş, her şey el emeği göz nuru, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz pandemi sürecinde de çalışarak maske üretimine önemli katkı sağladı, özverili çalışmalarından dolayı İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş’e öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ederim” dedi.
Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini görmek ve incelemek isteyen misafirlerin, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde, 9 Haziran Çarşamba günü saat 17:00’a kadar İlçe Aile Destek Merkezi Müdürlüğünü ziyaret edebilecekleri kaydedildi.

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