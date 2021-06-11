(Özel) Erzincan'da hayvanlar kenelere karşı ilaçlanıyor

Erzincan merkez ve ilçelerinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının artması üzerine hayvanlar ve barındıkları yerlerde ilaçlama çalışması başlatıldı.

Erzincan İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan kenelerle mücadele kapsamında il ve ilçelerde büyükbaş hayvanları ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Kenelerden insanlara bulaşan KKKA hastalığına karşı devam eden ilaçlama çalışmaları ile hayvanlar üzerinde bulunan keneler etkisiz hale getirilerek hastalığı insanlara bulaştırmasının önlenmesi amaçlanıyor. KKKA hastalığının, keneler tarafından taşınan bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığı olması nedeniyle bölgede büyük öneme sahip. Türkiye’de 2002 yılından itibaren görülmeye başlayan ve önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olan kenelere karşı il genelinde tüm büyükbaş hayvanların ilaçlanmaya başlandı. 2020 yılında 480 bin küçükbaş, 124 bin ise büyükbaş havyana ilaçlama çalışması uygulanmıştı. 2021 yılı içerisinde ise 280 bin küçükbaş ve 130 bin büyükbaş hayvana ilaçlama çalışması planlanmakta.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler, teknikerler ve teknisyenler tarafından uygulanan ilaçlama vatandaşı memnun ediyor. Yaylabaşı köyünde ikamet eden hayvan yetiştiricisi Yasem Köhne, “Tarım İl Müdürlüğünün kene ile mücadelesinde hayvanlarımızı ilaçladık. Kene ile bayağı bir problemimiz vardı. Hayvanlarda sıkıntılar oluyordu ve tabi bize bulaşma riski var. Yaylada ki hayvanlarımız da genellikle var. Orada da çalışmalar oldu. Kene bayağı var. Bu dönem yeşilliğin çok olmasıyla beraber keneler de bayağı hareketlendi. İlaçlamanın çok faydası var. Bu dönemde Tarım İl Müdürlüğünün verdiği ilaçlardan ve verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Kenenin artış gösterdiği bu dönemde tedirginliğini dile getiren Müşerref Pak ise, “Hayvan yetiştiricisiyim. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ile mücadelemizde Tarım İl Müdürlüğünün gönderdiği ilaçları kullanıyoruz. Gayet memnunuz. Bu hastalıktan dolayı tedirginiz. Tedirginliğimizi de ilaçları kullanarak gidermeye çalışıyoruz. Şu anda tam mevsimi olduğu için bayağı fazla. Özellikle meme kısımlarında görüyoruz. Yaylada ki hayvanlarımızda da oluyor. İlaçla gidermeye çalışıyoruz başka yapacağımız bir şey yok” diye konuştu.

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