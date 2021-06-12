Trafik tabelaları denetlendi

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçe merkezi ve E80 kara yolu üzerinde bulunan konum bildirir tabelaların güncellenmesi ve eksik tabelaların yerlerinin belirlenmesi için incelemelerde bulundu.

Beraberinde Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Doğu Dilan Hazar ve Aşkale Karayolları 121. Şube Şefi Fatih Yıldız ile birlikte ilçe merkezi ve E80 karayolu üzerinde bulunan konum bildirir tabelaların güncellenmesi ve eksik tabelaların yerlerinin belirlenmesi için incelemelerde bulunan Kaymakam Çelik, “Yapılacak çalışma ile ilçemizin tabelaları yenilenecek ve özellikle ilçemizin tarihi yerlerini gösterir tabelalar konularak turizme büyük ölçüde katkı sağlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.

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