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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise bahçesine kurulan profesyonel tavuk kümesi üretime katkı sağlıyor

İHA

Lise bahçesine kurulan profesyonel tavuk kümesi üretime katkı sağlıyor

Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bin tavuk kapasiteli kümes kuruldu. Lisenin, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği bölümü öğrencileri, kümes sayesinde tavukçuluğun her aşamasını uygulamalı öğreniyor.
Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan bin tavuk kapasiteli kümes, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenerek 600 bin liraya mal oldu. Öğrenciler, okulda ziraat mühendisleri ve bölüm öğretmenleri eşliğinde teorik bilgilerini pratiğe döküyor. Kümeste günlük ortalama 800 organik yumurta elde edilirken, satılan yumurtalar, okul ve öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılıyor.
Tavukçuluğun riskli bir meslek olduğunu belirten okul öğrencileri, kendi köylerinde ailelerinden gördükleri kadarıyla uyguladıklarını, okulda ise daha profesyonel bir eğitim alarak verimi artırdıklarını söylediler.
Okulun Teknik Müdür Yardımcısı Abdullah Çiftçi, “Kısa adı DAP olan Doğu Anadolu Kalkınma Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından bu projemiz finanse edilmiştir. Bu projenin temel iki hedefi bulunmaktadır. Birincisi öğrenci ve çiftçi eğitimleri, ikincisi ise üretim faaliyetleri sırasında elde ettiğimiz ürünler” dedi.
Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Baş Müdür Yardımcısı Savaş Yılmaz ise, “Buradan mezun olacak öğrencilerimiz, burada edindikleri bilgi ve becerilerini piyasada diğer kümeslerde çalışarak değerlendirecekler ve belki de daha sonra kendileri birer girişimci olarak kanatlı hayvan atölyeleri işletmeleri kuracaklar” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise buna benzer projelerin artarak devam edeceğini belirterek, “Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeyiz. Bir meslek lisesinde aslında görmek istediğimiz bir manzara ile karşı karşıyayız. Uygulamaların yapılması, teorik derslerle birlikte öğrencilerin alanda olması, işin içerisinde olması, işte burası da daha önce Tarım Meslek Lisesi olarak bilinen Gül Celal Toraman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığının mesleki, teknik eğitiminde kaliteyi yükseltmek adına ‘Bin Okul Projesi’ içinde olan bir okulumuz. Burada DAP ile birlikte yapmış olduğumuz bir proje çerçevesinde kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve hayvan yetiştiriciliği alanı ile ilgili olarak öğrencilerimizin burada ders görmüş oldukları bir işletme. Mesleki teknik eğitimin önemini Covid19 süreciyle çok daha iyi anladık ama bununla birlikte tarımın ve üretimin önemini çok daha fazla iyi idrak ettik. Ülke olarak, dünya olarak en çok ihtiyaç duyulan tarım sektörü, gıda sektörü, hayvancılık sektörü ilimizde gerçekten tarım ve hayvancılık merkezi olabilecek ve bu yol da ciddi bir mesafe alan bir il ve buna da ciddi destek sağlayan meslek liselerimizden bir tanesi de burası. Okulumuzdaki arkadaşlarımızın projeleri, diğer okullarımızdaki mesleki teknik alt yapısının güçlendirilmesi, çocuklarımıza eğitim fırsat ve imkânının daha da belli noktalara geçirilmesi adına bu projelerimiz bundan sonra artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

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