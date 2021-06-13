Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısında bulunularak sel, su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölge illerinde gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 13, Iğdır’da 20, Erzurum’da 8, Kars’ta 7, Ağrı’da 16, Bayburt’ta 11, Ardahan’da 9 derece.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Erzincan ve Ağrı’da 26, Iğdır’da 33, Erzurum’da 22, Kars’ta 23, Bayburt’ta 21, Ardahan’da 19 derece olması öngörülüyor.

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