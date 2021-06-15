Jandarmadan Kaymakam Arslantürk'e ziyaret

Jandarma teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Çayırlı İlçe Jandarma Komutanı Akın Poçulu ve beraberindeki teşkilat mensupları Kaymakam Abdullah Arslantürk'ü makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Akın Poçulu, jandarma teşkilatının mesai mefhumu gözetmeden her şartta devleti ve milleti için canla başla çalıştığını belirterek kendilerine her zaman destek olan Kaymakam Abdullah Arslantürk'e teşekkür etti.

Kaymakam Abdullah Arslantürk, jandarma teşkilatımızın 182. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, jandarma teşkilatının tarihinden aldığı güçle bugün de devletin hizmetinde, milletin huzuru için büyük bir fedakârlıkla mücadelesine devam ettiğini dile getirdi.

Korona virüsle mücadelede jandarma teşkilatının etkin bir rolü olduğunu söyleyen Kaymakam Abdullah Arslantürk, tüm jandarma teşkilatı mensuplarına verdikleri emekler için teşekkür ederek; “Aziz Milletimizin huzuru ve güvenliği için canlarını feda etmiş şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazi ve emeklilerimiz ile halen görevde olan jandarma personeli ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

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